Elazığ'da tren kazası, traktör ikiye bölündü
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Elazığ'da tren kazası, traktör ikiye bölündü

Elazığ'da trenin çarptığı traktör ikiye bölündü, bir kişi ağır yaralandı.

05.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:47

Elazığ'da trenin çarptığı traktör ikiye bölündü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki plakasız traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne giden yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü.Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Gür'ün traktörü yeni aldığı öğrenildi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Elazığ'da tren kazası, traktör ikiye bölündü

Kaynak: İHA

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