Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı
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Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:25
Elazığ'da tren kazası: 2'si ağır 3 yaralı

'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza merkeze bağla Mahallesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobil kontrolsüz hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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