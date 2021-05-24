Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor
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Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor

Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da belediye tarafından yapımına başlanan traktörcüler sitesinin Eylül ayı sonunda tamamlanıp hizmete sunulmasının planlandığı bildirildi.

Elazığ'da belediye tarafından yapımına başlanan traktörcüler sitesinin Eylül ayı sonunda tamamlanıp hizmete sunulmasının planlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın önem verdiği projeler arasında yer alan traktörcüler sitesinde yapımında çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Mevcut terminal binası yanında bulunan 13 bin 600 metrekare arazi üzerinde inşa edilen, 6 bin 112 metrekare inşaat alanına sahip olan sitenin inşaatında, temel kazı çalışmalarının sona erdiği, grobeton döküm çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Site içerisinde dükkanlar, kafeterya, mescit, açık otopark alanı, güvenlik binası ve yeşil alanlar yer alacağı, traktör satışı için tasarlanan iş yerlerinin kapalı ve yarı açık alan olarak düzenleneceği çok amaçlı etkinliklere cevap verebilecek nitelikte olacağı ifade edildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü sitenin Eylül ayında tamamlanıp, hizmete alınmasının ön görüldüğü dile getirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor
Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor
Elazığ'da traktörcüler sitesinin yapımı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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