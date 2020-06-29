Elazığ'da traktör römorklarına reflektör takıldı
Elazığ'da, trafik kurallarına uygun traktör kullanımını sağlamak amacıyla römorklara reflektör takıldı.
29.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:19
Elazığ'da, trafik kurallarına uygun traktör kullanımını sağlamak amacıyla römorklara reflektör takıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenlinin üst düzeye çıkarılması kapsamında, hasat döneminde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla traktör römorklarına reflektör takılması için çalışma başlattı
Kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı.
Ayrıca traktör sürücülerine, gece trafiğinde fark edilmelerinin taşıdığı önem de anlatıldı.
Kaynak: AA