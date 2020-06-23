Elazığ'da traktör devrildi: 4 yaralı ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ağın ilçesine bağlı Ortayabanlı köyünde meydana geldi. Şefik Uzunoğlu yönetimindeki 24 AE 136 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan 4 kişi, köydeki başka bir traktörle, aracın altından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA