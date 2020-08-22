Elazığ'da trafo patladı: 1 yaralı Elazığ'da trafonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi 1. Harput Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında bir kadın yere düşerek yaralandı. Patlamanın şiddetiyle esnaf ve vatandaşlar da sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafo etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kadının tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Trafo içerisindeki çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken TEDAŞ yetkilileri çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA