Elazığ'da trafo merkezinde yangın Elazığ'da trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Elazığ'da trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fırat Aksa Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait Malatya Caddesi güzergahında bulunan Trafo Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını iç kısımlara ulaşmadan söndürdü.

Kaynak: AA