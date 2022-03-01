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Elazığ'da trafik kontrolü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da trafik kontrolü

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulama 200 araç durdurularak, sürücülere evrak kontrolü yapıldı. Ekipler, sürücülerden dünya genelinde meydana gelen ölümlü kazaların en aza indirilmesi için emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Kontrollerde, evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kontrolü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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