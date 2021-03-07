Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı
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Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı

07.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:08
Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı

Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı.

Elazığ'da trafik kazasında yaralananları taşıyan ambulans, beton mikseri ile çarpıştı.

Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 23 TC 315 plakalı mazot bidonu yüklü pikap, Elazığ-Çemişgezek kara yolunun Koruk köyü yol ayrımında 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen 23 BB 291 plakalı ambulans, yaralılardan ikisini alarak hastaneye gittiği sırada Elazığ-Keban kara yolunun 1. kilometresinde Kemal Sozan idaresindeki 23 ABF 983 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Bu kazada da ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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