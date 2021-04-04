Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
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Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf arasından kavga çıktı.

- Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da trafik kazası sonrası iki taraf arasından kavga çıktı. Olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 23 ABE 655 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 34 BHB 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kavga polis ekiplerinim müdahalesi ile sona ererken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı
Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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