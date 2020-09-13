Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
13.09.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:06

Elazığ'da iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yünlüce köyü mevkisinde aynı yönde seyir halindeki sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 DV 206 ve 26 ABN 635 plakalı otomobiller ile 12 AV 498 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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