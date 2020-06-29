Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının beton bloğuna çarptı, 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
29.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:32

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının beton bloğuna çarptı, 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı İkitepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 AAH 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil su kanalının beton bloğuna çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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