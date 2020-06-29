Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
29.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:20

Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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