Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

3.08.2019 00:01
Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ'da, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüksel Uzun'un kullandığı 23 LU 662 plakalı kamyonet, Elazığ-Pertek kara yolunun Gülmez tepesi mevkisinde Hasan Munzur idaresindeki 23 BP 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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