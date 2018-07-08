Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Özbek yönetimindeki 23 DT 946 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz belirlenemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek, Erkan Ercan yönetimindeki 23 BV 978 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Özbek ve Ercan'ın yanı sıra otomobilin çarptığı yaya ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.