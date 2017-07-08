Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 23 BF 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Mahallesi'nde bulunan Murat Nehri kenarına uçtu. Kazada, otomobil sürücü ile birlikte 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ