Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ- Diyarbakır Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S idaresindeki 23 ED 201 plakalı otomobil, Elazığ istikametine seyir halindeyken sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme yaptı.