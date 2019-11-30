Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

30.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:32
Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Merkeze bağlı Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Y. idaresindeki 80 KP 937 plakalı otomobil ile Ünal D. yönetimindeki 23 LN 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.


Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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