Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Şehit Astsubay Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACG 937 ile 23 ABL 771 plakalı iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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