Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kovacılar ilçesi Bağlar Mahallesi Palu ilçe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 P 4082 plakalı otomobil ile 25 AZ 092 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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