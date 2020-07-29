Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.07.2020 00:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:57

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Murat Çınar yönetimindeki 38 LG 873 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için fren yapınca, arkasından gelen Cuma Kul idaresindeki 23 AJ 056 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: DHA

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