Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Can Deniz idaresindeki 34 GS 8159 plakalı motosiklet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı'nın kullandığı 23 KB 725 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.