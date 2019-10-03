Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.10.2019 23:44
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Can Deniz idaresindeki 34 GS 8159 plakalı motosiklet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı'nın kullandığı 23 KB 725 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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