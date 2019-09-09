Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

09.09.2019 01:31

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAH 024 plakalı hafif ticari araç ile 23 ANN 965 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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