Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.09.2019 15:31
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Esentepe Mahallesi Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AN 319 plakalı otomobil ile 23 AE 141 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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