Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fuat Çakmak'ın kullandığı 35 KLB 83 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Kültür Park kavşağında Halil İbrahim T. idaresindeki 44 BJ 368 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavisi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA