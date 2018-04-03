Elazığ"Da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Elazığ'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklenerek yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklenerek yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Demir'in (27) kullandığı 23 KA 253 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Çayda Çıra Kavşağı'nda Salih Özçelik yönetimindeki 23 HS 318 (18) motosiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki biri çocuk 2 kişiye çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yayalar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.