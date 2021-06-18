Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, seyir halindeki aracın, park halindeki başka araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, seyir halindeki aracın, park halindeki başka araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Elazığ Valiliği önünde meydana geldi. Mehmet Hanifi Demirbaş yönetimindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, park halindeki 55 DR 143 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil kaldırıma çıkarak ters yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı