Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
13.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:31

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 23 LU 181 plakalı hafif ticari araç ile 23 DB 405 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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