Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

27.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:19

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Merkez Fevziçakmak Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAD 342 plakalı otomobil ile 23 BJ 943 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı, - ELAZIĞ

Kaynak: İHA