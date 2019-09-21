Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21.09.2019 14:52
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Merkez Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebadi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 200 plakalı otomobil ile 01 AGO 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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