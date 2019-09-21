Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebadi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 200 plakalı otomobil ile 01 AGO 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ