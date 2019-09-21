Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

21.09.2019 14:52

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Merkez Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebadi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 200 plakalı otomobil ile 01 AGO 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA