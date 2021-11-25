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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil için şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil için şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Gözeli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AHR 179 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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