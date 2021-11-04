Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

MALATYA (İHA) - Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkeze bağlı Elazığ- Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 N 4770 plakalı hafif ticari araç, 44 ABR 627 plakalı otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ