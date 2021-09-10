Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 LH 663 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 34 EFP 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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