Elazığ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.İ. yönetimindeki 23 ED 516 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucu önündeki 06 BS 0405 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi F.İ (62) yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ