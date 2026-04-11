Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi sığam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı