Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 BC 331 plakalı otomobil ile 23 DS 675 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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