Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Sadık Ulaşır (26) yönetimindeki 44 ACE 589 plakalı otomobil, Süleymanlı mezrası mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, ağır yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan