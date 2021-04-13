Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sadık Ulaşır (26) yönetimindeki 44 ACE 589 plakalı otomobil, Süleymanlı mezrası mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, ağır yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mansur Yavaş Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ersin Korkut Hande Ataizi
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:09:40. #1.14#
title