Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Baskil ilçesi Pınarlı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 06 BMM 915 plakalı hafriyat kamyonu ile T.E. (25)'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 09:54:04. #1.15#

title