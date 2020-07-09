Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
09.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:54
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ahmet Kılıç yönetimindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç, Alacakaya-Arıcak kara yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımında, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepelik alana çarptı.
Araçtaki Güllü Kılıç (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA