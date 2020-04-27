Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı
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Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı
27.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:45

Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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