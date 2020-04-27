Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı
Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
27.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:45
Elazığ'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA