Elazığ'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı Elazığ'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısıELAZIĞ Belediyesi, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuyor.

Elazığ'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı

ELAZIĞ Belediyesi, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede her alanda etkin ve kararlı çalışmalarını yürüten Elazığ Belediyesi, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, vatandaşları Korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin hazırladığı billboard tasarımlarıyla bilgilendiren Elazığ Belediyesi, vatandaşların evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla bu kez trafik sinyalizasyon sistemi ile 'evde kal' çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA