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Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da polis ekipleri kentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekipleri kentin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Molla Bahri Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada araçlar durduruldu.

Uygulamada, emniyet kemeri, fazla yolcu, ehliyet, ruhsat ve plaka kontrolü yapıldı, küçük yaştaki çocukların ön koltukta oturmamaları gibi trafik kuralları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

Elazığ'da trafik denetimi yapıldı

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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