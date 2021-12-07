Elazığ'da trafik denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında denetimlerine devam eden ekipler, trafikte motosiklet, kamyon, emniyet kemeri, minibüs ve otobüslere alınan fazla yolcuların denetlemesini yaptı. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten ekipler evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ'da trafik denetimi

Kocasını uyurken baltayla öldüren kadın, mahkemede suçu polise attı

Kocasını uyurken baltayla öldüren kadın, mahkemede suçu polise attı

 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü

Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü

 Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti

Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title