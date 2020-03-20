Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 5 tutuklama Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aramalarda 50 gram kokain ile sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: AA