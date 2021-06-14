Elazığ'da toptancı halinde çıkan yangın hasara neden oldu

Elazığ'da toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da toptancı halinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Elazığ Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde ahşap ve plastik kasaların bulunduğu, depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halde çalışan ve dumandan etkilenen kişilere sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Yangının etkili olduğu alandaki ahşap ve plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen