Elazığ'da Toplu Taşıma Araçlarında Kitap Okuma Etkinliği

Elazığ'da üniversite öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için toplu taşıma araçları ile seyahat eden vatandaşlarla birlikte dağıttıkları kitapları okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği etkinlik kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Damla Öğrenci Topluluğu tarafından "Elazığ Her Yerde Okuyor" projesi çerçevesinde toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara kitap dağıtıldı.

Vatandaşlar kendilerine verilen kitapları seyahatleri boyunca büyük bir ilgiyle okudu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmaya göre, ülke genelinde günde 6 saat televizyon izleyen ve 3 saat internete giren toplumun kitap okumaya sadece 1 dakikasını ayırdığını söyledi.

Kitapla yetişen toplumların daha başarılı olduklarını vurgulayan Özgen, "Elazığ Her Yerde Okuyor kampanyasına destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla halk otobüsleriyle seyahat eden yolcularımıza birer kitap hediye ettik ve birlikte kitap okuduk. Bundan sonraki süreçte en azından her otobüse birer kütüphane konulmak suretiyle 45 ve 50 dakikalık devam eden yolculuklarda vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını edinmelerini sağlayabiliriz." dedi.

"Herkesi kitap okumaya davet ediyoruz"

FÜ Damla Öğrenci Topluluğu Genel Sekreteri Hüsniye Gül ise okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından birinin kitap okumaktan geçtiğini dile getirdi.

Kitap okuyan ve okuduklarını iyi değerlendiren öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini vurgulayan Gül, "Değirmen misalidir beyin eğer içerisine yeni bilgi atmazsanız kendi kendini öğütür, kendi kendini öğütünce de yeni bilgi üretmek yerine kişinin kendisine zararı olur. Kendisine zararı olmasın yeni ufuklar açılsın diye herkesi kitap okumaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mertcan Durgut ise yapılan araştırmalarda Türkiye'de okuma alışkanlığının ihtiyaç listesinde 281. sırada olduğunu ve bunun daha aşağılara çekebilmek adına bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti.