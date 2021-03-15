Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çalan hırsızlar Diyarbakır'da yakalandı
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Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çalan hırsızlar Diyarbakır'da yakalandı

15.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:24
Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çalan hırsızlar Diyarbakır'da yakalandı

Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çaldıkları iddiasıyla Diyarbakır'da yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da, TOKİ konutlarından kombi çaldıkları iddiasıyla Diyarbakır'da yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bizmişen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlardan 10 kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda olayın şüphelilerinin R.E, S.A, H.D. ve S.Ş olduğunu ve çaldıkları kombiler ile Diyarbakır'a gittiklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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