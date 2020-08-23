Elazığ'da tırın park halindeki 5 otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında
Elazığ'ın Keban ilçesinde dün tırın park halindeki 5 otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
23.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:24
Elazığ'ın Keban ilçesinde dün tırın park halindeki 5 otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde köprü girişinde bulunan uygulama noktasındaki jandarmanın kontrolden çıkan tırı fark ederek kaçması yer alıyor.
Kayıtların devamında tırın park halindeki otomobillere çarpması ve jandarmanın koşarak kaza yapan tır sürücüsüne yardım etmesi görülüyor.
Muhammet Esat Işık (24) yönetimindeki 06 AL 4845 plakalı otomobil yüklü tır, dün D-260 kara yolu Fırat Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak park halindeki 5 otomobile çarpmış, araçlarda hasar oluşmuştu.
Kaynak: AA