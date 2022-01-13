Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı, kazada sürücü hafif yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 D 6978 plakalı tavuk yüklü tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, tır sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

 Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title