Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
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Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı

Elazığ'da tırın refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Elazığ'da tırın refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Malatya,Diyarbakır ve Bingöl'ü bağlayan Güney Çevre Yolu'nun İmam Bulvarı bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 23 KA 918 plakalı alçı yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada alçılar yola savrulurken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
Elazığ'da tır refüje çarpıp devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:16:23. #1.14#
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